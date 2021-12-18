Посол РФ в США Антонов: Обстановка в мире подталкивает Россию и Китай к укреплению партнерства Фото: Александр КОЦ

Международная обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства, но при этом оно не преследует геополитических целей. Об этом 18 декабря заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

- Нет сомнений, что сложившаяся в мире ситуация подталкивает к укреплению стратегического партнерства между Москвой и Пекином. Но, в отличие от Америки и их союзников по НАТО, у нас нет геополитических планов и целей в отношении какого бы то ни было суверенного государства, - сказал дипломат.

Антонов также указал, что российская внешняя политика ориентирована на "создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, основанной на международном праве, принципах равенства, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела суверенных государств".

Что касается Пекина, то он намерен решительно защищать безопасность в мире на основе взаимопонимания, достигнутого президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

А незадолго до этого состоялись переговоры Путина с председателем КНР. Отмечалось, что сотрудничество России и Китая является "образцом международного сотрудничества в 21 веке".