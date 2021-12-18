Что произошло в ночь на 18 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и вступление в альянс Украины. Также РФ просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран, в которых они были до присоединения к альянсу стран Восточной Европы и отказаться от военной деятельности на ближайших к РФ территориях.

Банк России поднял ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт до 8,5%. Это седьмое подряд повышение ставки с марта 2021 года. Таким образом ставка стала максимальной с сентября-октября 2017 года.

Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в программе "Антиковид" на Радио "КП" назвал места, где выше всего риск подхватить "омикрон" перед новогодними праздниками. Также эксперт раскрыл, от чего будет зависеть скорость распространения нового штамма в России.

Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о сертификатах о вакцинации в общественных местах следует доработать с учетом всех нюансов, озвученных при обсуждении законодательной инициативы. ОН подчеркнул, что законопроект должен обеспечивать защиту здоровья россиян, а не создавать им дополнительные трудности.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что международная обстановка подталкивает Россию и Китай к укреплению стратегического партнерства. При этом, как отметил дипломат, оно не преследует геополитических целей.

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул Украину. Он отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Он намерен провести в Турции ряд встреч, в том числе встретиться с Константинопольским патриархом Варфоломеем.

Россия 18 декабря официально выходит из Договора по открытому небу. Ранее решение покинуть соглашение Москва приняла после того, как из него вышли Соединенные Штаты.

ВОЗ одобрила вакцину против коронавирусной инфекции Covovax для экстренного применения. Препарат производит Институт сыворотки Индии по лицензии американской компании Novavax. Это уже девятая вакцина, получившая одобрение организации.