Захарова потребовала от ОБСЕ осудить блокировку немецкого Youtube-канала RT

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейру осудить действия властей Германии, мешающих работе телеканала RT.

- ФРГ изначально исключила выдачу лицензии RT DE на вещание со своей территории, ФРГ надавила на Люксембург, чтобы и эта страна не разрешила транслировать сигнал, а теперь ФРГ прямо угрожает телеканалу, — написала она у себя в Telegram.

Также Захарова потребовала провести расследование этой ситуации.

Напомним, блокировка произошла в четверг, 16 декабря, в день запуска канала. В этот момент на канале шла прямая трансляция эфира. Телеканал выясняет причины случившегося. Ранее главный редактор телеканала Маргарита Симоньян сообщала, что канал должен был работать круглосуточно. Уточнялось, что новостные студии будут расположены в Москве и в Берлине, а смотреть можно будет новости, ток-шоу и документальные фильмы. Позже Мария Захарова заявила, что не удивлена такому поступку со стороны руководства видеохостинга и назвала бан канала «толченым стеклом, подсыпанным в туфли».