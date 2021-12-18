Опрос: 48% американцев выступили против войны с Россией из-за Украины

48% американцев выступили против войны с Россией из-за Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследовательская служба YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха провела опрос, в рамках которого спросила мнение американцев о войне с Россией «защиты территориальной целостности Украины».

28% опрошенных выступили «решительно против». Еще 20% заявили, что «в некоторой степени против». 9% респондентов выступили «решительно за», а 24% затруднились дать определенный ответ на вопрос.

В опросе приняли участие 1 тысяча американцев. Результаты исследования опубликованы в газете Politico.

Напомним, Россия неоднократно опровергала сообщения в западной прессе о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не планировала ни на кого нападать. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Москва всегда выступала за предсказуемые отношения с Вашингтоном.

Позже Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ со стороны НАТО. Как отметил Песков, РФ проводит военные маневры исключительно на своей территории, тогда как Соединенные Штаты и их союзники – вблизи границ России.