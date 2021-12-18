Ученые сообщили, что «омикрон» повысил риск повторного заражения в пять раз

«Омикрон» повысил риск повторного заражения в пять раз, сообщили ученые Фото: REUTERS

Эпидемиологи из Имперского колледжа Лондона провели исследование и выяснили, что «омикрон» повысил риск повторного заражения коронавирусной инфекцией в пять раз.

Согласно заявлению специалистов, ранее естественный иммунитет защищал от повторного заражения на 85%, однако новый штамм понизил этот показатель до 19%. Ученые подчеркнули, что пока нет доказательств меньшей опасности «омикрона» по сравнению с «дельтой».

- Исследование приводит очередные доказательства того, насколько сильно омикрон-штамм может уходить от защиты иммунитета, полученного либо после заражения, либо после вакцинации, — заявил ведущий эпидемиолог колледжа Нил Фергюсон.

Ранее замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, когда инфицированный омикрон-штаммом коронавируса наиболее заразен для окружающих. По словам специалиста, больше всего инфицировать других людей зараженный может за день-два до появления симптомов. Также он добавил, что несмотря на нестойкость вируса, который живет вне организма не более 3 часов, при большом скоплении людей и стром соблюдении санитарных норм, избежать встречи с возбудителем ковида крайне сложно.