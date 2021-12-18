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Политика18 декабря 2021 6:03

Сенатор Пушков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией

Политик считает, что руководство альянса против военного конфликта с РФ, обдающей ядерным оружием
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Алексей Пушков

Алексей Пушков

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Североатлантический альянс готовится к войне с Россией, расширяя военное сотрудничество с Украиной.

- Выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже casus belli (повод для объявления войны), это практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать России, — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Пушкова, в данный момент НАТО стремится к тому, чтобы сделать Украины «неофициальным членом» альянса и насыщать ее оружием. Сенатор считает, что руководство альянса против военного конфликта с Россией, обдающей ядерным оружием.

Ранее исследовательская служба YouGov по заказу американского Института имени Чарльза Коха провела опрос, в рамках которого спросила мнение американцев о войне с Россией «защиты территориальной целостности Украины». 28% опрошенных выступили «решительно против». Еще 20% заявили, что «в некоторой степени против». 9% респондентов выступили «решительно за», а 24% затруднились дать определенный ответ на вопрос. В опросе приняли участие 1 тысяча американцев.