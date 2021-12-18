Возможной причиной пожара на строящемся корвете в Петербурге стало нарушение техники безопасности Фото: соцсети

По предварительным данным, причиной пожара на строящемся корвете в Санкт-Петербурге могло стать нарушение техники безопасности.

Как сообщил телеканал «Россия-24», сначала возгорание произошло в рубке главного командного поста и на башенно-мачтовой конструкции. После этого огонь перекинулся на другие палубы. Тушение пожара осложнило то, что на борту находились лакокрасочные материалы.

Официальных данных о причине возгорания пока нет.

Напомним, крупный пожар произошел в пятницу, 17 декабря. По информации источника «КП-Петербург» в экстренных службах, загорелась надстройка военного корвета «Проворный». Его готовят для Тихоокеанского флота. К 22:00 пожар разросся до 800 квадратных метров. Ему присвоили ранг повышенной ложности №4. На месте присутствовал губернатор Александр Беглов. Пострадали двое пожарных.

Позже очевидцы произошедшего сообщили, что перед пожаром слышали мощный взрыв. После чего огонь распространился моментально. Пожар разросся до пиковых масштабов за пятнадцать-двадцать минут, рассказал собеседник kp.ru.