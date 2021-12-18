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Политика18 декабря 2021 6:52

Посол РФ в США назвал безосновательной пропагандой слова об угрозе «вторжения» на Украину

По словам Анатолия Антонова, для России неприемлема милитаризация Украины при участии НАТО
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Анатолий Антонов

Анатолий Антонов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов назвал безосновательной пропагандой публикации в СМИ об угрозе «вторжения» РФ на Украину.

- Ежедневные предупреждения Госдепартамента и Пентагона о наращивании Россией военного присутствия возле границ Украины — не более чем пропаганда. Я хотел бы напомнить, что Россия имеет все права свободно перемещать войска по своей территории и проводить тренировочную деятельность, — сказал он в интервью Newsweek.

Дипломат также назвал подобные заявления безосновательными. По словам Антонова, для России неприемлема милитаризация Украины при участии НАТО.

Напомним, Россия неоднократно опровергала сообщения в западной прессе о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не планировала ни на кого нападать. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Москва всегда выступала за предсказуемые отношения с Вашингтоном.

Позже Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ со стороны НАТО. Как отметил Песков, РФ проводит военные маневры исключительно на своей территории, тогда как Соединенные Штаты и их союзники – вблизи границ России.