Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области

В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности Фото: Иван МАКЕЕВ

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололеда.

Предыдущее предупреждение о гололедице действовало до 23:00 16 декабря. Нынешнее предупреждение действует до 06:00 20 декабря.

- Желтый - погода потенциально опасна, — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Напомним, в субботу и воскресенье, 18 и 19 декабря, по ночам в столице ожидается -2…-7 градусов, днем около нуля. В субботу пройдёт небольшой снег, в воскресенье ожидается сильный снегопад. Принесёт его активный циклон, центр которого будет располагаться совсем недалеко от столицы. Вполне возможно, что в воскресенье атмосферное давление будет рекордно низким для этой даты за всю историю метеонаблюдений, предупреждают синоптики центра «Фобос».Давление упадет до 723 мм рт.ст. До сих пор 19 декабря оно ни разу не опускалось ниже 730 мм, минимум был зафиксирован в 1996 году, 25 лет назад.