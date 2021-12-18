Испытания американской гиперзвуковой ракеты закончились провалом в третий раз подряд

В США провалились испытания гиперзвуковой ракеты Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах Америки в третий раз подряд провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A.

- ВВС заявили, что точная причина отмены тестов пока не установлена. Во время полета B-52H ракета не покинула крыло самолета, — пишет издание The Drive.

Также сообщается, что ракету вернут на место сборки для анализа данных телеметрии.

Предыдущие испытания проходили в июле и апреле. Они так же закончились провалом.

Ранее экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил в акватории Белого моря очередную стрельбу ракетой «Циркон». Гиперзвуковое оружие поразила все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. До этого начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил об успешном завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон». Он также сообщил, что «возможности ВМФ России в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».