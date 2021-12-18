Замглавы МИД Рябков не видит смысла вовлекать другие страны в переговоры по гарантиям безопасности России и США

Переговоры по гарантиям безопасности России и США носят двусторонний характер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры по гарантиям безопасности России и США носят двусторонний характер, и вовлекать в это другие страны нет смысла, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

"Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии", - подчеркнул заместитель главы министерства иностранных дел России.

Как ранее писал сайт kp.ru, пресс-секретарь Белого дома Деннифер Псаки заявила, что Соединенные Штаты не будут рассматривать предложения России по гарантиям безопасности, пока не проведут консультации с партнерами по Евросоюзу.

По данным американских журналистов, Белый дом считает часть предложений российской стороны в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности, полезными, а некоторые, наоборот - неприемлемыми.