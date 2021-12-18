Мошенники обманывают россиян под предлогом восстановления аккаунтов в соцсетях

Мошенники предлагают услуги по разблокировке аккаунтов, но исчезают сразу после получения средств Фото: Shutterstock

30-летняя жительница Приморья попалась на новую уловку аферистов, которые рекламировали услуги по разблокировке аккаунтов в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Уссурийску.

У женщины заблокировали профиль в социальной сети, и она решила решить проблему с помощью "специалистов". Поверив в заявление о гарантированной разблокировки, она перечислила за услуги 8 тысяч рублей, вот только ничего взамен не получила – мошенники перестали выходить на связь.

Только тогда жительница Уссурийска поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

"Полиция Уссурийска рекомендует: в случае блокировки личной страницы на Интернет-ресурсах не ищите лже-специалистов, которые просто хотят обманным путем завладеть вашими сбережениями, - подчеркнули в городском ОМВД, - При возникшей проблеме обращайтесь в техническую поддержку социальной сети с подробным описанием проблемы и дождитесь совета специалистов".

Как ранее писал сайт kp.ru, за 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники выманили у россиян порядка 45 млрд рублей. Об этом во вторник, 14 декабря, заявил замначальника Следственного департамента МВД России полковник юстиции Данил Филиппов.

Атакам телефонных мошенников подвергался каждый седьмой россиянин. Самая крупная сумма, которую удалось похитить таким образом мошенникам, составила 25 млн рублей, самая скромная – 15 тысяч рублей.