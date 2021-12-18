Вильфанд предупредил жителей Подмосковья о похолодании до 26 градусов

Жителей Подмосковья предупредили о похолодании до 26 градусов Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о похолодании в ряде регионов России, включая Московскую область.

В частности, на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе температура воздуха будет ниже нормы на 15-20 градусов. В Вологодской, Ленинградской, Псковской областях — ниже на 7-14 градусов.

- В ЦФО на большей части округа аномалии температуры -7-16 градусов, в Черноземье минимальные температуры до -16 градусов, а в Нечерноземье, в том числе в Московской области будет до -26 градусов, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Напомним, в субботу и воскресенье, 18 и 19 декабря, по ночам в Москве ожидается -2…-7 градусов, днем около нуля. В субботу пройдёт небольшой снег, в воскресенье ожидается сильный снегопад. Принесёт его активный циклон, центр которого будет располагаться совсем недалеко от столицы. Вполне возможно, что в воскресенье атмосферное давление будет рекордно низким для этой даты за всю историю метеонаблюдений, предупреждают синоптики центра «Фобос». Давление упадет до 723 мм рт.ст. До сих пор 19 декабря оно ни разу не опускалось ниже 730 мм, минимум был зафиксирован в 1996 году, 25 лет назад.