Глава Минфина Германии заявил, что ситуация с «Северным потоком — 2» не связана с политикой

В Германии заявили, что ситуация с «Северным потоком — 2» не связана с политикой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ситуация с «Северный потоком — 2» не связана с политикой.

В интервью медиагруппе Funke он сообщил, что позиция Европы заключается в том, чтобы не допустить эскалацию на Украине, но при этом европейские страны готовы к диалогу с Россией.

- В настоящий момент речь здесь идет не о политическом, но о правовом вопросе. Федеральное сетевое агентство ФРГ проверяет, соответствует ли запуск трубопровода европейскому законодательству. Эта проверка еще не завершена, результат неясен, — отметил министр, отвечая на вопрос о том, используется ли трубопровод в качестве рычага давления на РФ.

Напомним, Россия неоднократно опровергала сообщения в западной прессе о якобы готовящемся «вторжении» на Украину. Так, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не планировала ни на кого нападать. Он напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, что Москва всегда выступала за предсказуемые отношения с Вашингтоном.

Позже Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ со стороны НАТО. Как отметил Песков, РФ проводит военные маневры исключительно на своей территории, тогда как Соединенные Штаты и их союзники – вблизи границ России.