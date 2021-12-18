Каждый 30-й житель Земли болел коронавирусом

Каждый тридцатый житель Земли болел коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 273 миллионов человек, то есть каждый 30-й житель Земли болел COVID-19. Об этом следует из подсчетов ТАСС.

Уточняется также, что в подсчете возможны погрешности из-за повторных случаев заболевания.

Вторую неделю подряд выявляется около 4,4 миллионов случаев заболевания. При этом показатель смертности снижается. За последнюю неделю было зафиксировано 50,1 тысячи летальных исходов, что на 2,2 тысячи меньше показателей прошлых семи дней. За все время от коронавируса умерло 5,3 миллиона человек, то есть каждый 50-й житель Земли.

Напомним, 17 декабря в России было выявлено 27 743 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как передают в Оперштабе, наибольшее число заболевших снова выявили в Москве, где ежесуточный прирост составил 2 755. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург с показателем 1 984. Тройку замыкает Московская область, где зарегистрировали 1 452 инфицированными за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки полностью выздоровели 37 437 человек, а также зарегистрировали 1 080 летальных исходов.