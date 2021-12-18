МИД заявил, что эффективность Договора по открытому небу снизится после выхода России и США

В МИД РФ заявили, что эффективность ДОН снизится после выхода России и США Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России заявило, что эффективность Договора по открытому небу резко снизится после выхода РФ и Соединенных Штатов Америки.

Во внешнеполитическом ведомстве пожелали участникам договора плодотворной работы.

- Однако уже очевидно, что без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба, — говорится в заявлении министерства.

Напомним, Россия в субботу, 18 декабря, официально выходит из Договора по открытому небу. Решение покинуть соглашение Москва приняла после того, как из него вышли Соединенные Штаты, а их европейские союзники отказались дать российской стороне гарантии, что информация, собранная в ходе пролетов над территорией России, не будет передаваться в Вашингтон. Суть ДОН сводилась к взаимным инспекциям посредством облетов специально оборудованными самолетами территорий друг друга за наблюдением и контролем военной деятельности стран-участников договора.