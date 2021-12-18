В России 18 декабря 2021 выявлено 27 434 случая заболевания коронавирусом

Лидером по заболеваемости стала Москва Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России выявлено 27 434 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Общее число заразившихся коронавирусом за все время пандемии в стране выросло до 10 186 823 человек.

По данным на субботу, 18 декабря 2021 года, наибольшее число новых заражений зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 2283 человека. На втором месте количеству новых случаев Санкт-Петербург – там заразились 1997 жителей, на третьем Московская область – 1683 новых пациента.

Кроме того, за сутки в России от коронавируса умерли 1076 человек, всего же от инфекции с начала пандемии скончались 296 180 пациентов. Полностью выздоровел от болезни за прошедшие 24 часа 38 041 человек. Общее число выздоровевших возросло до 8 952 266.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее в России было выявлено 27 743 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.