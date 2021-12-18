Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Виннипег»

Александр Овечкин Фото: REUTERS

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Виннипег Джетс» со счетом 5:2. Об этом сообщил «КП-Спорт».

В составе столичной команды шайбы забросили Бретт Лисон, Даниэль Спронг, Конор Шири, Майкл Сгарбосса и Александр Овечкин. За «Джетс» отличились Бренден Диллон и Джош Морриси.

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов не принимал участия в игре, так как попал в ковид-протокол.

Позже в Сети завирусилось видео, где Овечкин, сидя на скамейке запасных, жестко «отчитывает» партнера команды за неудачный розыгрыш в большинстве. Комментаторы назвали речь нападающего «мотивацией по-русски».

Ранее главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопрос о том, будут ли нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и центральный форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин играть в одном звене на Олимпиаде в Пекине. Он сообщил, что игроки будут играть в разных тройках. По мнению наставника российской команды, игра в разных звеньях может сказаться на общей картине, учитывая, что олимпийский турнир краткосрочный.