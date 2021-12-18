Сбой в работе информационной системы ГИБДД произошел 18 декабря 2021 года

В работе информационной системы ГИБДД произошел сбой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД произошел сбой.

- В Федеральной информационной системе ГИБДД произошел сбой, в том числе не работает система регистрационно-экзаменационных подразделений, — цитирует свой источник в полиции ТАСС.

Сейчас неполадки устраняются. При этом неизвестно, когда именно восстановится работа системы.

Напомним, в начале декабря жители нескольких стран столкнулись со сбоями в работе Telegram. Большинство проблем связаны с работой приложения. Как сообщал сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет - ресурсов, большее количество жало пользователей Telegram (45 процентов) связано с работой приложения, около 33 процентов заявляют о сбоях в подключение сервера, а еще 22 процента жалуются на проблемы с получением сообщений. Сбои в работе Telegram наблюдались 4 и 3 декабря, а также 30 ноября. В те дни большинство пользователей также обращали внимание на проблемы с работой сервера и подключением к приложению.