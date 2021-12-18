Глава офиса Зеленского и помощник Байдена обсудили деэскалацию в Донбассе

Украина и США обсудили деэскалацию в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и помощник американского лидера Джо Байдена Джей Салливан по телефону обсудили мирное урегулирование в Донбассе.

- Обсудили дальнейшие шаги в целях деэскалации ситуации вокруг Украины и разблокирования процесса мирного урегулирования (в Донбассе), — сообщил Ермак в Twitter.

Он также отметил, что ценит «постоянное и эффективное взаимодействие» властей двух стран.

На прошлой неделе пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что у США на данный момент нет решений относительно военной помощи Украине. Ранее Киев уже получил от Вашингтона пакет военной помощи на 60 миллионов долларов, который включает оружие и боеприпасы, но о новых поставках речи пока не идет, отметил он. Позже Джейк Салливан уточнил, что Соединенные Штаты могут направить Украине дополнительную военную помощь. Сейчас идет рассмотрение дополнительных пакетов.