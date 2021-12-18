В США заявили, что российская ракета «Циркон» способна уничтожить американский «ковчег демократии»

National Interest: Российская ракета «Циркон» способна уничтожить американский «ковчег демократии» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос заявил, что новейшая российская ракета «Циркон» способна уничтожить авианосную ударную группу ВМС США, прозванную «ковчегом демократии».

- Россия во всех ее воплощениях всегда была сухопутной державой, где ВМФ используется в основном для защиты обширных границ страны. США, в свою очередь, нуждаются в сильном флоте для противостояния в глобальном масштабе, — пишет автор.

В качестве примера новейшего вооружения журналист привел гиперзвуковую ракету 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».

Ранее экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил в акватории Белого моря очередную стрельбу ракетой «Циркон». Гиперзвуковое оружие поразила все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. До этого начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил об успешном завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон». Он также сообщил, что «возможности ВМФ России в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».