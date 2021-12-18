Российского посла в Молдавии предложили объявить персоной нон грата

В Молдавии недовольны, что российский посол принял участие в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата. Об этом чиновник заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Причиной такого предложения он назвал участие Васнецова в инаугурации избравшегося на второй срок лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, которая прошла в пятницу, 17 декабря. Власти Молдавии сразу заявили, что не признают выборы законными.

Напомним, Приднестровье откололось от Молдавии в начале 90-х годов. Поссийская Оперативная группа войск прибыла в Приднестровье в 1992 году по соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Молдавии. В настоящее время они совместно с миротворцами Молдавии, Приднестровья и военными наблюдателями от Украины поддерживают мир в зоне безопасности по Днестру.