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Политика18 декабря 2021 10:41

Российского посла в Молдавии предложили объявить персоной нон грата

В администрации президента Молдавии предложили объявить персоной нон грата российского посла Васнецова
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В Молдавии недовольны, что российский посол принял участие в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья

В Молдавии недовольны, что российский посол принял участие в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата. Об этом чиновник заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Причиной такого предложения он назвал участие Васнецова в инаугурации избравшегося на второй срок лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского, которая прошла в пятницу, 17 декабря. Власти Молдавии сразу заявили, что не признают выборы законными.

Напомним, Приднестровье откололось от Молдавии в начале 90-х годов. Поссийская Оперативная группа войск прибыла в Приднестровье в 1992 году по соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Молдавии. В настоящее время они совместно с миротворцами Молдавии, Приднестровья и военными наблюдателями от Украины поддерживают мир в зоне безопасности по Днестру.