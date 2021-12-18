Жителя Лондона похоронили с кортежем из фургонов с мороженым

В Лондоне местного жителя похоронили с траурной процессией из фургонов с мороженым. Видео необычного события разместили в Сети.

Как пишет Кrоn4, один из жителей столицы Великобритании сообщил, что подобные похороны в лондонском районе Нью-Кросс проходят не в первый раз, так как он считается британской «столицей мороженого».

Очевидцы сняли на видео траурную процессию и разместили ролики в социальных сетях. На кадрах один из жителей столицы признался, что это его впечатлило больше, чем военный конвой во время похорон чиновника.

В апреле 2021 года на улицах американского города Нью-Йорка простились с рэпером DMX. Во время траурной церемонии гроб с телом музыканта провезли по улицам города на огромном монстр-траке. За ним следовала колония из сотен мотоциклистов. На автомобиле разместили надпись Long Live DMX ("Да здравствует DMX"). Чтобы поклонники могли проводить рэпера в последний путь, власти Нью-Йорка на время перекрыли улицы.