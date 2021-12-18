Правительство России выделило 44,6 млн рублей на создание авиадвигателя ПД-35

Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России выделило из резервного фонда 44,6 миллиарда рублей на разработку и производство авиационного двигателя ПД-35. Как сообщает пресс-служба кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Важно, чтобы демонстратор нового двигателя ПД-35 был полностью разработан и изготовлен в течение ближайших трёх лет ", – заявил глава кабинета министров в ходе заседания правительства.

Первые испытания двигателя ПД-35 запланированы на 2023 год. Новый двигатель уникален тем, что при взлете он обладает сверхбольшой тягой – от 33 до 40 тонн.

Как писал сайт kp.ru, дополнительные 50 миллиардов рублей будут направлены на другой авиапроект – российскую вспомогательную силовую установку. Как отметил Михаил Мишустин, Россия намерена ускорить ее выход на рынок.

Напомним, министерство промышленности и торговли России разработало программу развития авиастроения, согласно которой к 2030 году на рынок будут выведены более 700 гражданских отечественных самолетов.

Ведомство предлагает направить в авиационную промышленность 1,8 триллиона рублей, большую часть которых – 1,6 триллиона – планируется взять у Фонда национального благосостояния. Еще 244 миллиарда предполагается направить из федерального бюджета.