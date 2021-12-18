В России разработали новую управляемую ракету Х-БПЛА

Новую управляемую ракету Х-БПЛА разработали в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России разработали новейшую управляемую авиационную ракета Х-БПЛА, она войдет в состав нескольких дронов.

- Авиационная ракета Х-БПЛА является дальнейшим развитием линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д», — сообщил источник РИА Новости в оборонно-промышленном комплексе.

Он добавил, что ракета войдет в состав нескольких дронов, а также вертолета «Ка-52М». С вертолета уже было произведено несколько удачных запусков.

Ранее экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил в акватории Белого моря очередную стрельбу ракетой «Циркон». Гиперзвуковое оружие поразила все мишени на полигоне Чижа в Архангельской области. До этого начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил об успешном завершении испытаний корабельного ракетного комплекса «Циркон». Он также сообщил, что «возможности ВМФ России в ближней и дальней морских зонах наращивались за счет поставок современных подводных лодок и надводных кораблей».