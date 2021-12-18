Тимур Батрутдинов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российского комика Тимура Батрутдинова госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусной инфекцией.

О своей болезни артист сообщил еще 9 декабря. Тогда он рассказал о кашле и слабости. Около недели Батрутдинов лечился дома, однако, по всей видимости, его состояние ухудшилось и артиста направили в больницу.

По информации источника РЕН ТВ, у комика повреждены легкие. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию и бессменный член жюри ледового шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова дважды попала в больницу за несколько дней. 74-летней Татьяне Анатольевне стал плохо 15 декабря из-за проблем с давлением. Тренер жаловалась на боли в груди и общую слабость. После госпитализации врачи осмотрели ее и пришли к выводу, что Татьяна Анатольевна может оставаться у себя дома для амбулаторного лечения.