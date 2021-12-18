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Политика18 декабря 2021 11:45

Видео совместного патрулирования самолетами России и Белоруссии появилось в Сети

Истребители и бомбардировщики пролетели вдоль границ Союзного государства
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Вооруженные силы России и Белоруссии провели совместное патрулирование воздушных границ Союзного государства. Видеозапись мероприятия опубликовало в интернете белорусское Министерство обороны.

В патрулировании приняли участие как российские, так белорусские самолеты. В частности, в облете границ участвовали сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ и многоцелевой истребитель СУ30СМ.

Напомним, в начале сентября, по итогам переговоров в Кремле президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко согласовали 28 программ по Союзному государству. Также главы государств утвердили решения Высшего госсовета России и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции.

Российский лидер указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.