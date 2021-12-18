В МИД РФ заявили, что новости об «адских санкциях» Запада портят зрение

Сергей Рябков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергея Рябков прокомментировал новость, что Соединенные Штаты Америки готовят новые антироссийские санкции.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в администрации США сообщило, что американские власти призывают Евросоюз на случай пресловутой «российской агрессии» в отношении Украины заранее подготовить пакет санкций против энергетического и банковского секторов России. Собеседники агентства отмечали, что если Вашингтону удастся договориться с Брюсселем по конкретным санкциям, это «станет четким сигналом» для Москвы, однако пока неясно, какие именно меры могут быть предприняты, поскольку этот вопрос находится только в стадии обсуждения.

- Да, окей, прочитали еще раз, испортили глаза от этого чтения еще больше, не более того, — вот весь эффект, — сказал Рябков в интервью «Интерфаксу».

По словам дипломата, Россия уже адаптировалась к западным санкциям. Рябков считает, что Запад продолжит вводить рестрикции и заверения о готовности сотрудничать с РФ ничего не стоят. Дипломат считает, что позиция Запада состоит в том, чтобы другие страны выполняли их требования.