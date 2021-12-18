Вице-канцлер Германии назвал решение о строительстве «Северного потока – 2» геополитической ошибкой Фото: REUTERS

Решение о строительстве трубопровода «Северный поток – 2» было геополитической ошибкой. Такое заявление сделал министр экономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек, отметив, что все европейские страны, за исключением Германии и Австрии, «всегда были против» данного проекта.

«Геополитически "Северный поток - 2" был ошибкой... Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решён на основании европейского и национального права», - завил политик в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung

Хабек отметил, что немецкий регулятор Федеральное сетевое агентство «примет решение на основании закона», но также, по его словам, существует вопрос о том, что случится, если Москва «вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдёт эскалация».

Напомним, днем ранее, 17 декабря, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода «Северного потока - 2» не связана с политикой, назвав проект газопровода коммерческим, а также указал на то, что в данный проект вложены частные инвестиции.