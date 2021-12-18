Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками кофе в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками кофе в Россию, а ситуация с данным продуктом в стране оценивается как стабильная. Такое заявление сделали в субботу, 18 декабря, в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная, и министерство не ожидает перебоев в дальнейшем», - говорится в заявлении министерства, где уточнили, что объем импорта кофе в Россию с начала текущего года составил 230 тысяч тонн.

В ведомстве также сообщили, что у нескольких российских производителей есть собственные плантации в Доминикане и Колумбии, а в России действует нулевая пошлина на импорт зеленого кофе.

Ранее газета «Известия» сообщила, что цена кофе на бирже поднялась почти до максимума за последние десять лет. Отмечалось, что Бразилия столкнулась с неурожаем, в Эфиопии в этом году засуха, а контейнерный кризис вызвал сбои в поставках. По данным издания, на рынке ожидается дефицит до 2023 года.