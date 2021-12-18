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В мире18 декабря 2021 12:33

Задержанный в Чехии россиянин Франчетти заявил, что все обвинения Украины фальшивы

Российский гражданин сообщает, что чешские власти не проводят никаких расследований
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Российский гражданин сообщает, что чешские власти не проводят никаких расследований.

Российский гражданин сообщает, что чешские власти не проводят никаких расследований.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанный в Чехии россиянин Александр Франчетти заявил, что все обвинения со стороны Киева фальшивы. Российский гражданин сообщает, что чешские власти не проводят никаких расследований.

«На каком основании чешские власти в некоторых письменных документах используют по отношению ко мне статус обвиняемого? Даже украинская сторона использует термин "подозреваемый"», - приводит RT обрушение россиянина, который просит, чтобы Прага представила ему «это самое обвинение».

Франчетти в своем обращении попросил российское руководство найти «необходимые конструктивные слова» для Праги, на которые чешские власти отреагируют и начнут «немедленное расследование».

Напомним, Франчетти задержали по запросу Киева в международном аэропорту Праги в сентябре, а уже на следующий день, городской суд столицы постановил заключить его под стражу, объяснив это опасением, что россиянин может покинуть Чехию.