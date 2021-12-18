Задержанный в Чехии россиянин Франчетти заявил, что все обвинения Украины фальшивы

Российский гражданин сообщает, что чешские власти не проводят никаких расследований. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Задержанный в Чехии россиянин Александр Франчетти заявил, что все обвинения со стороны Киева фальшивы. Российский гражданин сообщает, что чешские власти не проводят никаких расследований.

«На каком основании чешские власти в некоторых письменных документах используют по отношению ко мне статус обвиняемого? Даже украинская сторона использует термин "подозреваемый"», - приводит RT обрушение россиянина, который просит, чтобы Прага представила ему «это самое обвинение».

Франчетти в своем обращении попросил российское руководство найти «необходимые конструктивные слова» для Праги, на которые чешские власти отреагируют и начнут «немедленное расследование».

Напомним, Франчетти задержали по запросу Киева в международном аэропорту Праги в сентябре, а уже на следующий день, городской суд столицы постановил заключить его под стражу, объяснив это опасением, что россиянин может покинуть Чехию.