Администрация президента Молдавии заявила, что не имеет отношения к призывам выслать посла России

Администрация президента Молдавии заявила, что не имеет отношения к призывам выслать российского посла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента Молдавии не имеет кого-либо отношения к призывам объявить российского посла в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата на фоне участия дипломата в инаугурации лидера непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырцэ, комментируя призывы, сделанные ранее председателем комиссии по вопросам помилования в президентской администрации Иона Гузуна.

«Это личное мнение господина Гузуна, которое не отражает позицию администрации президента», - приводит ТАСС словам пресс-секретаря президента Молдавии.

Напомним, ранее Гузун предложил объявить российского посла в Кишиневе. Такое предложение чиновник сделал на своей странице в социальной сети Facebook. Причиной политик назвал участие Васнецова в инаугурации избиравшегося на второй срок лидера непризнанного Приднестровья, которая состоялась в пятницу, 17 декабря. Власти Молдавии сразу сообщили, что не признают выборы законными.