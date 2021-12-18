Publico: Роман Абрамович стал гражданином Португалии

Роман Абрамович Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович принял португальское гражданство, сообщает местное издание Publico. Это сделало российского миллиардера богатейшим гражданином Португалии.

Как утверждает издание, бюрократическая процедура подтверждения прав на получение паспорта завершилась еще в апреле 2021 года.

Напомним, это уже третье гражданство Романа Абрамовича. В 2018 году он стал гражданином Израиля.

Как ранее писал сайт kp.ru, необходимость во втором паспорте возникла у Абрамовича после того, как он не смог своевременно получить новую британскую визу, дабы попасть на финальную игру футбольного Кубка Англии, в которой принимал участие принадлежащий ему клуб "Челси". В окружении Абрамовича называли британскую бюрократию главным препятствием в отмене поездки.

Израильский паспорт помог российскому миллиардеру въезжать в туманный Альбион без визы, равно как и в Канаду, страны Шенгена и некоторые другие государства.