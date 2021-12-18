Михаил Леус предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в Москве 19 декабря 2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 19 декабря, в Центральной части Европейской России ожидается низкое давление, а в Москве возможно и обновление суточного рекорда. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, который также рассказал о грядущем похолодание.

«Завтра жителей Центральной части Европейской России ждет очень низкое значение… показания барометров будут более, чем на 20 единиц ниже положенного. В некоторых регионах, в том числе, и в Москве возможно обновление суточного рекорда», - заявил синоптик, отметив, что воскресенье ночью придет резкое похолодание.

Согласно прогнозам синоптиков, температурный фон будет на 7-12 градусов ниже климатической нормы. По словам специалиста, «со стопроцентной вероятностью» можно говорить о том, что рекорд минимальной температуры этой зимы, которая пока в Москве составляет -17 градусов, а в Подмосковье почти – 25 градусов, будет преодолен.

«Москву ждет температура в отдельные ночи, в частности, апогей похолодания придется на среду и четверг, в эти ночи температура воздуха в Москве будет опускаться ниже отметки в -20 градусов, а по области в отдельных районах будет в пределах -23 - -28 градусов», - рассказал синоптик.

При этом потепление обещают «более плавным». Начнется оно днем в пятницу, 24 декабря, когда температура будет «немногим выше -10 градусов».

Напомним, накануне Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололеда. Предыдущее предупреждение о гололедице действовало до 23:00 четверга, 16 декабря. Нынешнее предупреждение действует до 06:00 понедельника, 20 декабря.