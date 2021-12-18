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В мире18 декабря 2021 13:26

Американские генералы в отставке предрекли США гражданскую войну

Военные специалисты предупредили об угрозе раскола армии
Роман КИЛЬМЯШКИН
Комментарии (10)Комментарии (10)(10)
Американские генералы предупредили об угрозе гражданской войны в США

Американские генералы предупредили об угрозе гражданской войны в США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские генералы в отставке Стивен Андерсон, Пол Итон и Антонио Тагуба заявили о чрезвычайно высокой угрозе гражданской войны в США после президентских выборов 2024 года. Их оценку сложившейся ситуации опубликовала газета The Washington Post.

По их словам, вооруженный конфликт внутри страны может зародиться в вооруженных силах Соединенных Штатов.

"Потенциал тотального раскола по линии политической принадлежности в рамках всей иерархии командования — от генералов до уровня батальонов — чрезвычайно высок", - подчеркнули военные специалисты.

В подтверждение своей позиции они привели события, которые случились в январе 2021 года, когда сторонники проигравшего президентские выборы Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Чтобы не допустить возникновения в американской армии противоборствующих лагерей Андерсон, Итон и Тагуба призвали провести ревизию в армии на предмет приверженности конституции и гражданскому выборному процессу, а также устроить учения, моделирующие подавление различных бунтов.