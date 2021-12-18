Американские генералы в отставке предрекли США гражданскую войну

Американские генералы предупредили об угрозе гражданской войны в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские генералы в отставке Стивен Андерсон, Пол Итон и Антонио Тагуба заявили о чрезвычайно высокой угрозе гражданской войны в США после президентских выборов 2024 года. Их оценку сложившейся ситуации опубликовала газета The Washington Post.

По их словам, вооруженный конфликт внутри страны может зародиться в вооруженных силах Соединенных Штатов.

"Потенциал тотального раскола по линии политической принадлежности в рамках всей иерархии командования — от генералов до уровня батальонов — чрезвычайно высок", - подчеркнули военные специалисты.

В подтверждение своей позиции они привели события, которые случились в январе 2021 года, когда сторонники проигравшего президентские выборы Дональда Трампа ворвались в Капитолий и устроили беспорядки.

Чтобы не допустить возникновения в американской армии противоборствующих лагерей Андерсон, Итон и Тагуба призвали провести ревизию в армии на предмет приверженности конституции и гражданскому выборному процессу, а также устроить учения, моделирующие подавление различных бунтов.