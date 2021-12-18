Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 декабря 2021 13:37

Андрей Турчак: «До конца 2022 года к газу будут бесплатно подключены порядка 2,6 млн домовладений»

Секретарь генсовета «Единой России» приехал на открытие газопровода, обеспечившего газом пять деревень во Владимирской области
Ксения БОГДАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Андрей Турчак принял участие в церемонии запуска межпоселкового газопровода в Киржачском районе Владимирской области. Фото: Инстаграм.

Андрей Турчак принял участие в церемонии запуска межпоселкового газопровода в Киржачском районе Владимирской области. Фото: Инстаграм.

В пять деревень Владимирской области пришел природный газ, сообщил в субботу, 18 декабря секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. На своей странице в Инстаграме он опубликовал фотографию, сделанную во время запуска межпоселкового газопровода. В церемонии запуска также участвовали врио губернатора региона Александр Авдеев, руководитель «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов и жители Киржачского района Владимирской области.

- Запустили межпоселковый газопровод в Киржачском районе. Он принесет свет и тепло в 614 домов, школу, детсад и дом культуры, - написал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что социальная догазификация является одним из важнейших проектов «Единой России», ставшим ключевым разделом Народной программы единороссов.

- Благодаря ей до конца 2022 года к газу будут бесплатно подключены порядка 2,6 млн домовладений, из них около 28 тысяч - во Владимирской области. По стране уже собрано почти 500 тысяч заявок. Активнее всего идут подключения в Подмосковье, Краснодарском, Алтайском, Пермском краях, Удмуртии. При этом уже в 62 регионах действуют программы адресной поддержки льготников - пенсионеров, ветеранов, многодетных семей. Это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования. Оставшиеся регионы должны в ближайшее время принять у себя такие решения, - рассказал Андрей Турчак.

Например, во Владимирской области определенным категориям граждан из регионального бюджета предоставляются субсидии на газификацию в размере 40-90 тысяч рублей. Их получают многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, одиноко проживающие пенсионеры и другие льготники. Как отметил Андрей Турчак, этот опыт можно считать успешным, он будет использоваться в других регионах.

- Практически на 100% для этих льготных категорий компенсируются расходы, связанные с покупкой оборудования - газовой плиты, газового счетчика, колонки, нагревателя и так далее. Этот опыт, который реализовала Владимирская область, безусловно будет использоваться и в других регионах РФ, - отметил Турчак.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в июне этого года подписал инициированный «Единой Россией» закон о бесплатном доведении газа до участков россиян. Первый этап газификации планируется завершить до 2023 года, второй этап рассчитан до 2030 года.