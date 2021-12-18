Андрей Турчак: «До конца 2022 года к газу будут бесплатно подключены порядка 2,6 млн домовладений»

Андрей Турчак принял участие в церемонии запуска межпоселкового газопровода в Киржачском районе Владимирской области. Фото: Инстаграм.

В пять деревень Владимирской области пришел природный газ, сообщил в субботу, 18 декабря секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. На своей странице в Инстаграме он опубликовал фотографию, сделанную во время запуска межпоселкового газопровода. В церемонии запуска также участвовали врио губернатора региона Александр Авдеев, руководитель «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов и жители Киржачского района Владимирской области.

- Запустили межпоселковый газопровод в Киржачском районе. Он принесет свет и тепло в 614 домов, школу, детсад и дом культуры, - написал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что социальная догазификация является одним из важнейших проектов «Единой России», ставшим ключевым разделом Народной программы единороссов.

- Благодаря ей до конца 2022 года к газу будут бесплатно подключены порядка 2,6 млн домовладений, из них около 28 тысяч - во Владимирской области. По стране уже собрано почти 500 тысяч заявок. Активнее всего идут подключения в Подмосковье, Краснодарском, Алтайском, Пермском краях, Удмуртии. При этом уже в 62 регионах действуют программы адресной поддержки льготников - пенсионеров, ветеранов, многодетных семей. Это субсидии, сертификаты, льготные кредиты на приобретение газового оборудования. Оставшиеся регионы должны в ближайшее время принять у себя такие решения, - рассказал Андрей Турчак.

Например, во Владимирской области определенным категориям граждан из регионального бюджета предоставляются субсидии на газификацию в размере 40-90 тысяч рублей. Их получают многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, одиноко проживающие пенсионеры и другие льготники. Как отметил Андрей Турчак, этот опыт можно считать успешным, он будет использоваться в других регионах.

- Практически на 100% для этих льготных категорий компенсируются расходы, связанные с покупкой оборудования - газовой плиты, газового счетчика, колонки, нагревателя и так далее. Этот опыт, который реализовала Владимирская область, безусловно будет использоваться и в других регионах РФ, - отметил Турчак.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в июне этого года подписал инициированный «Единой Россией» закон о бесплатном доведении газа до участков россиян. Первый этап газификации планируется завершить до 2023 года, второй этап рассчитан до 2030 года.