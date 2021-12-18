В МИД Латвии считают невозможным выполнение требований России по гарантиям безопасности

В МИД Латвии считают выполнение требований России по гарантиям безопасности невозможным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел Латвии Анджей Вилумсонс назвал выполнение требований Москвы по гарантиям безопасности невозможными.

Комментируя требования о недопуске Украины в НАТО, заявил, что принятие таких гарантий «нарушило бы все принципы», принятые международным сообществом в XX веке, а также он не представляет, чтобы члены альянса вели подобные переговоры, поскольку «право каждой страны - выбирать членство».

«Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает», - заявил замглавы внешнеполитического ведомства в интервью украинскому изданию «Лига».

Напомним, днем ранее, 17 декабря, МИД РФ, опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было разработано два документа, переведенные на несколько языков. Основными положениями первого документа являются исключение продвижения НАТО на Восток и присоединение к альянсу Украины. Также Россия просит не размещать дополнительных вооружений за пределами стран. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что в Вашингтоне уже ознакомились с проектами.