Замглавы Минобороны Украины заявил, что Россия выиграет от невступления Киева в НАТО Фото: REUTERS

Москва может выступать против вступления Киева в Североатлантический альянс, чтобы выиграть «что-то меньшее». Такое мнение высказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Если целью стоит усложнить процесс, выбить из равновесия другую сторону, завести ее в тупик, поставить перед серьезным вызовом, то я могу предположить, что такую тактику могут использовать - чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование», - заявила замглавы военного ведомства в эфире украинского «24-го канала».

Напомним, днем ранее, 17 декабря, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва выступает категорически против возможности постановки вопроса о вступлении Киева в НАТО, требуя отзыва решения 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами альянса.

Позже стало МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности, а одним из основных положений стало исключение продвижения альянса на Восток и присоединение Украины.