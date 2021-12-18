Депутат Рады Кучеренко предрек Зеленскому судьбу покинувшего Украину Порошенко

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского может постигнуть судьба бывшего лидера страны Петра Порошенко, который в спешке покинул Украину, почти в буквальном смысле убежав от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Украины от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Наш" в субботу, 18 декабря.

"Сейчас все должны подумать, и, в первую очередь, нынешний президент Украины господин Зеленский, что может пройти два с половиной года или сколько там осталось, и такая же картина абсолютно не исключена", - констатировал Кучеренко.

Как ранее писал сайт kp.ru, Петр Порошенко покинул Украину на фоне обвинений по делу о поставках угля с Донбасса. Он намерен провести в Турции и в Польше ряд встреч.

Напомним, Госбюро расследований опубликовало видеозапись, на которой видно, как Порошенко скрылся бегством от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене.