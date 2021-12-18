Читатели немецкого издания осудили слова вице-канцлера, назвавшего "Северный поток - 2" геополитической ошибкой

Читатели Focus осудили слова вице-канцлера Германии, назвавшего "Северный поток - 2" геополитической ошибкой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкого журнала Focus осудили словам министра экономики Германии, вице-канцлера Роберта Хабека о проекте газопровода «Северный поток – 2», назвав заявление политика смешными.

Ранее Хабек назвал решение о строительстве «Северного потока – 2» геополитической ошибкой, указав на то, что все европейские страны, за исключением Германии и Австрии, «всегда были против» этого проекта.

«Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией», — отметил один из читателей Focus.

Другой сравнил заявление вице-канцлера с детским садом. «Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина! Помогите, что мы избрали», - написал он.

Некоторые призвали министра задуматься о немецких гражданах, а не о геополитической обстановке.

«Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас», - отметил один из пользователей.

«Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России», - добавил другой, который написал о том, что Украина «просто избалована доходами от транзита топлива».