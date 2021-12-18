Вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Болгарии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрировали на индустриальной птицеферме в районе болгарского города Стара-Загора. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщило агентство по безопасности продуктов питания страны.

Сообщается, что заболевание, вызванное высокопатогенным вирусом типа А, обнаружено на утиной ферме, где находится свыше 7 тысяч птиц. Как говорится в сообщении, все птицы будут уничтожены гуманным способом.

В радиусе 10 километров от очага заражения начали профилактические и карантинные мероприятия, также усилен ветеринарный контроль. На данный момент введется расследование причин заражения.

Напомним, в ноябре на одной из птицеферм в японской префектуре Хёго на западе страны была выявлена вспышка птичьего гриппа, в результате было уничтожено около 155 тысяч кур. Незадолго до этого заболевание обнаружили в другой префектуре, где забили порядка 11 тысяч кур.