Вспышку птичьего гриппа зарегистрировали в Болгарии
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вспышку высокопатогенного птичьего гриппа зарегистрировали на индустриальной птицеферме в районе болгарского города Стара-Загора. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщило агентство по безопасности продуктов питания страны.
Сообщается, что заболевание, вызванное высокопатогенным вирусом типа А, обнаружено на утиной ферме, где находится свыше 7 тысяч птиц. Как говорится в сообщении, все птицы будут уничтожены гуманным способом.
В радиусе 10 километров от очага заражения начали профилактические и карантинные мероприятия, также усилен ветеринарный контроль. На данный момент введется расследование причин заражения.
Напомним, в ноябре на одной из птицеферм в японской префектуре Хёго на западе страны была выявлена вспышка птичьего гриппа, в результате было уничтожено около 155 тысяч кур. Незадолго до этого заболевание обнаружили в другой префектуре, где забили порядка 11 тысяч кур.