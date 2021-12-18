Зеленский упростил получение гражданства Украины воевавшим в Донбассе

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины"», который упрощает процесс получения украинского гражданства для воевавших в Донбассе и ряда категорий россиян, а также еще несколько актов. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

Как сообщается упрощённая процедура приобретения украинского гражданства распространяется на лиц, «которые проходили или проходят службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют выдающиеся заслуги перед Украиной или представляют государственный интерес, являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».

Зеленский также подписал закон, регулирующий внесение данных о зарегистрированном месте жительства граждан «на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе».

Напомним, ранее украинский лидера в Верховную Раду законопроект о двойном гражданстве для украинской диаспоры, который допускает, что украинцы могут принимать гражданство другой страны, не отказываясь при этом от украинского. При этом данный документ не коснется гражданства с Россией, то есть фактически запрещает одновременно иметь российское и украинское гражданство.