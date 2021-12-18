Спецкор "Комсомольской правды" Дина Карпицкая получила премию правительства

Дина Карпицкая Фото: Facebook

Специальный корреспондент отдела московского выпуска «Комсомольской правды» Дина Карпицкая получила правительственную премию в области СМИ.

Как сообщили в субботу, 18 декабря, пресс-служба кабмина, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о вручении премий правительства в области средств массовой информации за 2021 год. Уточняется, что всего будет вручено 20 наград по 1 миллиону рублей.

«Персональных премий в 2021 году удостоены девять представителей средств массовой информации. Кроме того, награды получат 11 журналистских коллективов», - говорится в сообщении пресс-службы кабмина, опубликованном на сайте правительства.

Лауреатом стала спецкор «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. Как отмечается, премия ей будет вручена «за серию специальных репортажей и расследований по острым общественно-политическим темам».