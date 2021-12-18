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Здоровье18 декабря 2021 15:56

Доктор Мясников рассказал, чего нельзя делать больным коронавирусом.

Доктор Мясников заявил, что больным коронавирусом нельзя принимать разжижающие кровь препараты
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Доктор Мясников заявил, что больным коронавирусом нельзя принимать разжижающие кровь препараты

Доктор Мясников заявил, что больным коронавирусом нельзя принимать разжижающие кровь препараты

Фото: Светлана Макеева

Больные с положительным тестом на коронавирусную инфекцию не должны лечиться самостоятельно. Такое предупреждение сделал врач и телеведущий Александр Мясников.

«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится … и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», - заявил специалист в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что больные с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, страдающие от ОРЗ, не должны принимать некоторые препараты, среди которых лекарства, разжижающие кровь, если у них нет воспаления легких. По его словам, бездумное применение таких препаратов без назначения врачей ведет к желудочно-кишечным кровоизлияниям и нарушению мозгового кровообращения.

Кроме того, врач предостерег от самолечения стероидными гормонами, которые, как он отметил, предназначены только для интубированных пациентов. Лучшем же предотвращением вируса Мясников назвал вакцину.