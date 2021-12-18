Доктор Мясников рассказал, чего нельзя делать больным коронавирусом.

Доктор Мясников заявил, что больным коронавирусом нельзя принимать разжижающие кровь препараты
Фото: Светлана Макеева
Больные с положительным тестом на коронавирусную инфекцию не должны лечиться самостоятельно. Такое предупреждение сделал врач и телеведущий Александр Мясников.
«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится … и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», - заявил специалист в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников отметил, что больные с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, страдающие от ОРЗ, не должны принимать некоторые препараты, среди которых лекарства, разжижающие кровь, если у них нет воспаления легких. По его словам, бездумное применение таких препаратов без назначения врачей ведет к желудочно-кишечным кровоизлияниям и нарушению мозгового кровообращения.
Кроме того, врач предостерег от самолечения стероидными гормонами, которые, как он отметил, предназначены только для интубированных пациентов. Лучшем же предотвращением вируса Мясников назвал вакцину.