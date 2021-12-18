Талибан* исключил возможность военного сотрудничества с США Фото: REUTERS

Радикальное движение «Талибан»* исключило возможность сотрудничества с Вашингтоном в военной сфере. Такое заявление в субботу, 18 декабря, сделал Абдул Салам Ханафи, назначенный на должность заместителя председателя временного правительства республики.

Ханафи отметил, что США видит «серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается афганский народ», однако продолжают блокировать государственные резервы страны.

«Мы никогда не допустим сотрудничества с американцами в военной сфере, а оказываемая нам помощь с их стороны будет носить только гуманитарный характер», - заявил он в ходе встречи с заместителем посла Ирана в Кабуле Саидом Хасаном Мортазави, сообщило Национальное радио и телевидение Афганистана (RTA).

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва не планирует продавать оружие новым властям Афганистана, а разговоры об этом назвали «глупостью абсолютной».

*Запрещенная в России террористическая организация