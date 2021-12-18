Украине грозят перебои с поставками хлеба из-за стоимости газа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Украинские производители хлебопекарной продукции обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обеспечить скидки на газ, чтобы не возникло перебоев в работе хлебопекарен.

Как передает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на коллективное письмо, производители сообщили, что рост стоимости голубого топлива, сырья и других расходов ведет к убыточной деятельности хлебопекарных предприятий. В том в числе, отмечается, что за год цены на газ выросли почти в десять раз, а в январском контракте она достигла 52 тысяч гривен за тысячу кубов.

Говорится о том, что текущее положение в ближайшее время приведет к перебоям в поставках и самом, что в свою очередь социальное напряжение и негативные последствия, прежде всего в экономике.

«Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе», - говорится в письме к правительству и украинскому лидеру.

Представители хлебопекарной продукции просят украинское правительство вмешаться в ситуацию и выделить хлебопекарням часть льготного газа (10–12 млн кубов в месяц) или предоставить целевую финансовую помощь.

Напомним, накануне глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа через Украину за год сократился почти на треть, а за два года - на 45%.