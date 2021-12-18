Экс-главу Минфина Болгарии задержали за рулем угнанной в России машины

Владислав Горанов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр финансов Болгарии Владислав Горанов попытался пересечь границу за рулем арендованной машины, которая числится в российском списке угнанных в базе Интерпола.

Как передает Болгарское национальное радио со ссылкой на Министерство внутренних дел республики, инцидент произошёл на границе между Болгарией и Сербией. «Горанов был остановлен на болгарско-сербской границе за рулем арендованного автомобиля из списка российских угнанных транспортных средств Интерпола», - говорится в заявлении радиостанции.

Согласно данным радиостанции, после того как выяснилась проблема, бывший министр повернул назад, а спустя несколько часов пересек границу на другой машине. На данный момент в Министерстве внутренних дел Болгарии устанавливают, как угнанный автомобиль попал в страну.

По словам бывшего министра, инцидент связан с тем, что автомобильная мафия создает дубликаты дорогих машин, меняя номера. Горанов отметил, что авто он взял в прокат у крупного болгарского автодилера, гендиректор которого также является вице-президентом Болгарского футбольного союза.