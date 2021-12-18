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Экономика18 декабря 2021 17:51

Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро второго займа на политику развития

В банке заявили, что средства выделены для «поддержки критических для экономического восстановления и роста страны реформ»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро второго займа на политику развития

Всемирный банк выделил Украине 300 млн евро второго займа на политику развития

Фото: REUTERS

В ночь на субботу, 18 декабря, Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине второго займа в размере 300 миллионов евро на разработку политики восстановления экономики.

Как говорится в пресс-релизе банка, данные средства будут использованы для поддержки «критических для экономического восстановления и роста страны реформ», а также для смягчения последствий распространения коронавируса.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи заявил, что в условиях высокого уровня уязвимости экономики, на Украине отмечено «медленное и неустойчивое восстановление после потрясения» от коронавируса.

«Мы надеемся, что этот заем предоставит необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению», - приводятся «Интерфакс-Украина» словам регионального директора Всемирного банка.

В банке напомнили, что первый подобный кредит был утвержден в июне прошлого года для поддержки запуска земельной реформы, а также для помощи украинскому правительству в обеспечении роста аграрного сектора и инвестиций в сельское хозяйство. Всего с начала пандемии Всемирный банк предоставил незалежной 2,3 миллиарда долларов для поддержки и инвестиционных проектов страны.