У российской участницы «Детского Евровидения» Тани Меженцевой воспалились голосовые связки

Таня Меженцева. Фото: Instagram tanya.mezhentseva

У участницы «Детского Евровидения» от России Тани Меженцевой воспалились связки из-за простуды. Об этом сообщили в пресс-службе оргкомитета конкурса, отметив, что в связи с этим медработники запретили конкурсантке напрягать голос

«Сейчас девочка наблюдается у лучших зарубежных и российских специалистов: отоларингологов и фониатров», - говорится в сообщении оргкомитета, где уточнили, что участница простыла в самолете.

Сообщается, что в связи с возникшими проблемами на первой репетиции Меженцева выступала под фонограмму, на второй россиянка спела сама, но из-за проблем со связками пение дается ей с трудом.

Врачи посоветовали конкурсантке не напрягать связки в течение суток и запретили ей разговаривать. Отмечается, что участнице постепенно становится лучше, отметили в оргкомитете.

Напомним, 26 октября в Москве прошел национальный отбор на «Детское Евровидение». За шанс попасть на конкурс боролись 10 солистов. Победителем стала 11-летняя москвичка Таня Меженцева, которая исполнит песню «Mon ami». «Детское Евровидение» пройдет в Париже в воскресенье, 19 декабря.