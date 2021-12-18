Бойцы ЛНР открыли огонь по украинским позициям после гибели ополченца Фото: REUTERS

В субботу, 18 декабря, Народная милиция непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) открыла ответный огонь по украинским позициям в Донбассе после гибели ополченца. Такое заявление сделал официальный представитель ведомства Иван Филипоненко.

Ранее в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что со стороны Украины произошел обстрел территории народной республики после 15 дней тишины. Сообщалось, что в результате обстрела погиб один человек, а еще один получил ранения.

«Вынужденным ответным огнем из незапрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность противника была подавлена», - заявил представитель Народной милиции, уточнив, что с украинской стороны погибли двое военных, а один получил ранения.

Филипоненко также заявил, что командование Народной милиции настоятельно советует украинским военным воздержаться от агрессивных действий, которые провоцируют обострение ситуации.

Напомним, накануне президент Украины заявил, что Киев готов приложить все усилия для обеспечения «честного и длительного» мира в Донбассе, он также не исключал, что может быть проведен референдум по Донбассу.